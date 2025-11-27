RCA : Réception du dernier convoi logistique électoral à Bangui en provenance de Chine

Le vol a acheminé 160 palettes de matériel électoral stratégique, attendues par l’Autorité Nationale des Élections (A.N.E.). Le chargement comprenait notamment :



2 047 urnes ;

14 006 isoloirs ;

8 552 kits complets de bureaux de vote.





Cet ensemble d'équipements représente les moyens logistiques nécessaires pour organiser le vote dans les quelque 6 300 bureaux de vote prévus à travers le pays.









La cargaison a été officiellement accueillie par le Dr Mathias Barthélémy Morouba, Président de l’A.N.E., accompagné de commissaires électoraux et des partenaires techniques et financiers.







L’atmosphère solennelle sur le tarmac soulignait l’enjeu de cette étape pour la crédibilité du processus. Le Dr Morouba a insisté sur l’importance de cette livraison :



« Nous tenions à être ici personnellement pour constater l’arrivée de ce matériel, indispensable pour assurer la transparence et l’équité du scrutin ».









Le déchargement, entamé immédiatement sous haute surveillance, a permis d'inventorier chaque palette avant son acheminement vers les entrepôts sécurisés de l’A.N.E. Les partenaires internationaux, présents, ont salué la bonne coordination logistique entre les autorités centrafricaines et leurs homologues chinois.







Avec cette ultime livraison, l’ensemble du matériel non sensible est désormais sur le sol centrafricain, prêt à être dispatché dans les préfectures. À un mois du scrutin, cette étape cruciale envoie un signal fort : la RCA est résolument en ordre de marche vers le tournant démocratique du 28 décembre.

