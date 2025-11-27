Libye-Tchad : réunion de haut niveau entre les forces conjointes libyo-tchadiennes à Benghazi

Sous le parrainage du haut commandement des Forces armées libyennes, un important réunion de haut niveau des forces conjointes libyo-tchadiennes s’est tenue à Benghazi, en présence de hauts responsables militaires des deux pays.



La délégation tchadienne était conduite par le général Shérif Dadi Adam, nommé commandant des forces conjointes le 17 octobre 2025. Le côté libyen était représenté par le colonel Abdelfattah Abu Ziyad, commandant des forces conjointes libyennes, accompagné du général Abdessalam Al-Hassi, adjoint au commandement des forces terrestres.



Renforcer la surveillance et la sécurité aux frontières

Au cœur des discussions figurait la mise en place de mécanismes opérationnels conjoints visant à : renforcer la surveillance le long de la frontière commune, sécuriser les zones transfrontalières, mettre en œuvre une stratégie unifiée, face aux défis sécuritaires croissants dans la région.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un plan global de coopération sécuritaire, destiné à assurer une meilleure coordination dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, le trafic d’armes, la contrebande et les mouvements de groupes armés.



Une étape majeure dans la coopération militaire

Selon les participants, cette réunion marque l’aboutissement d’une série de consultations bilatérales et constitue un tournant majeur dans la coopération militaire entre la Libye et le Tchad. Les deux parties ont convenu de : renforcer la coordination sur le terrain, intensifier l’échange de renseignements, accroître la présence sécuritaire tout au long de la frontière commune.



Ce rapprochement traduit la volonté politique et militaire des deux pays de consolider la sécurité et la stabilité dans l’ensemble de la région du Sahel, régulièrement touchée par l’insécurité, les trafics et l’activité de groupes armés. Les autorités des deux pays ont réaffirmé leur détermination à faire de cette coopération un modèle de partenariat sécuritaire régional efficace et durable.