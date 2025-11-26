Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina : les ministres des Affaires étrangères préparent le Sommet des chefs d’Etat de l’AES


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Novembre 2025


Les 22 et 23 décembre 2025, Bamako va accueillir la 2e session du collège des chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel.


En prélude à cette rencontre de haut niveau, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traore, de la République du Mali Abdoulaye Diop et de la République du Niger, Bakary Yaou Sangare, sont en réunion, ce 26 novembre 2025 à Ouagadougou.

Au cours de cette réunion, les chefs de la diplomatie des trois pays membres de la Confédération AES, vont examiner les différents rapports élaborés par les experts durant les 48 heures de travaux dans la capitale burkinabè, en vue de les soumettre en décembre prochain à l’appréciation dans un premier temps du Conseil des ministres de l’espace confédéral, puis de leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traore du Burkina Faso, le général d’Armée Assimi Goïta du Mali et le Général d’Armée Abdourahamane Tiani du Niger au cours du sommet.

Tout en souhaitant la bienvenue à ses homologues sur la terre libre des Hommes intègres, le chef de la diplomatie burkinabè Karamoko Jean Marie Traore a indiqué que cette rencontre est « une opportunité de passer en revue l’ensemble des mesures fortes engagées depuis le premier sommet des chefs d’Etat en juillet 2024 en vue de consolider la dynamique confédérale ».

Les trois personnalités sont donc chargées de mettre à la disposition des premiers dirigeants de l’espace confédéral, les progrès réalisés depuis la création de la Confédération et la mise en œuvre de la feuille de route sous la présidence malienne, à travers les trois piliers de l’AES à savoir la défense-sécurité, la diplomatie et le développement.

Unanimement, leurs Excellences Karamoko Jean Traore, Abdoulaye Diop et Bakary Yaou Sangare, ont salué les acquis engrangés notamment sur le plan sécuritaire, diplomatique et du développement avec entre autres l’avancée notable des Forces de défense et de sécurité sur le terrain et la mise en place de la force unifiée AES, ainsi que l’ouverture très prochaine de la Banque confédérale pour l’Investissement et le Développement (BCID-AES), l’inauguration des médias l’AES et la coordination à tous les niveaux des actions des pays membres de la Confédération.

La rencontre de Ouagadougou est donc une étape décisive, selon le chef de la diplomatie nigérienne, Bakary Yaou Sangare, qui va contribuer à consolider les acquis et la mise en œuvre de la « construction architecturale de la Confédération au regard de l’importance des textes et instruments juridique que cette réunion aura à examiner et approuver pour soumission à la prochaine session du Conseil des ministre ».

Tout en traduisant la reconnaissance de son pays à l’endroit du Burkina Faso et du Niger pour leur soutien à l’occasion de la crise du carburant à Bamako, Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie du Mali et président de la cérémonie d’ouverture, a indiqué « ces avancées non exhaustives enregistrées démontrent qu’avec une vision politique et un engagement subséquent nous sommes en mesures de réaliser les nobles objectifs fixés par les chefs d’Etat. »



