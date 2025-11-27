Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : La MINUSCA garantit la logistique électorale à l’approche du scrutin du 28 décembre


Alwihda Info | Par - 27 Novembre 2025


À quelques semaines des élections générales prévues pour le 28 décembre, la République Centrafricaine (RCA) se prépare à un rendez-vous démocratique crucial. Le Dr Mathias Barthélemy Morouba, Président de l’Autorité Nationale des Élections (ANE), a assuré que les préparatifs avancent favorablement, soutenus par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).


RCA : La MINUSCA garantit la logistique électorale à l’approche du scrutin du 28 décembre



 

Sécurisation de la Distribution du Matériel Électoral

 

Lors d’un échange avec la presse à Bangui, le Dr Morouba a souligné le rôle essentiel de l’ONU dans la sécurisation logistique du scrutin.

 

La MINUSCA, en étroite coordination avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), se chargera de la distribution du matériel électoral – urnes, isoloirs, bulletins de vote – sur l'ensemble du territoire centrafricain. Cette logistique couvrira même les zones les plus isolées du pays, telles qu’Obo, Bangassou ou Djema.

 

L'objectif est de mobiliser à temps plus de 6 300 bureaux de vote afin de permettre à tous les citoyens d'exercer leur droit civique.

 


 Impact de la Coopération Bilatérale

 

Le bon déroulement des élections est également favorisé par la coopération bilatérale, notamment avec le Tchad voisin.

 

La coopération étroite entre la RCA et le Tchad, concrétisée par plusieurs accords de sécurité et le partage de responsabilités sécuritaires à leur frontière commune, contribue à la stabilité et à la sérénité du scrutin. Ces accords renforcent la confiance mutuelle, essentielle pour la sécurité des deux pays.

 

 Appel à la Mobilisation Citoyenne

 

Les bulletins de vote sont actuellement en cours d’impression au Danemark et leur arrivée à Bangui est prévue pour début décembre. Les cartes électorales sont, quant à elles, déjà disponibles et leur distribution dans les préfectures et sous-préfectures commencera très prochainement.

 

Dr Morouba a rappelé la portée de cet acte citoyen :

« Celui qui tient sa carte d’électeur détient un pouvoir entre ses mains. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de décider. »



Il a conclu par un appel à la mobilisation citoyenne massive pour garantir le succès de ces élections.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/11/2025

Tchad : un nouveau cadre national pour piloter et suivre le PND "Tchad Connexion 2030"

Tchad : un nouveau cadre national pour piloter et suivre le PND "Tchad Connexion 2030"

Tchad : le concubinage précoce, un fléau silencieux qui mine la jeunesse de Mbikou Tchad : le concubinage précoce, un fléau silencieux qui mine la jeunesse de Mbikou 26/11/2025

Populaires

Tchad : le préfet du Barh-Koh en tournée pour évaluer les centres de santé ruraux

26/11/2025

Nigeria : la BAD accorde 500 millions de dollars pour la gouvernance économique et la transition énergétique

26/11/2025

Tchad : le concubinage précoce, un fléau silencieux qui mine la jeunesse de Mbikou

26/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter