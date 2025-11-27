RCA : La MINUSCA garantit la logistique électorale à l’approche du scrutin du 28 décembre

Sécurisation de la Distribution du Matériel Électoral

Lors d’un échange avec la presse à Bangui, le Dr Morouba a souligné le rôle essentiel de l’ONU dans la sécurisation logistique du scrutin.







La MINUSCA, en étroite coordination avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), se chargera de la distribution du matériel électoral – urnes, isoloirs, bulletins de vote – sur l'ensemble du territoire centrafricain. Cette logistique couvrira même les zones les plus isolées du pays, telles qu’Obo, Bangassou ou Djema.







L'objectif est de mobiliser à temps plus de 6 300 bureaux de vote afin de permettre à tous les citoyens d'exercer leur droit civique.









Impact de la Coopération Bilatérale

Le bon déroulement des élections est également favorisé par la coopération bilatérale, notamment avec le Tchad voisin.







La coopération étroite entre la RCA et le Tchad, concrétisée par plusieurs accords de sécurité et le partage de responsabilités sécuritaires à leur frontière commune, contribue à la stabilité et à la sérénité du scrutin. Ces accords renforcent la confiance mutuelle, essentielle pour la sécurité des deux pays.







Appel à la Mobilisation Citoyenne

Les bulletins de vote sont actuellement en cours d’impression au Danemark et leur arrivée à Bangui est prévue pour début décembre. Les cartes électorales sont, quant à elles, déjà disponibles et leur distribution dans les préfectures et sous-préfectures commencera très prochainement.







Dr Morouba a rappelé la portée de cet acte citoyen :



« Celui qui tient sa carte d’électeur détient un pouvoir entre ses mains. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de décider. »







Il a conclu par un appel à la mobilisation citoyenne massive pour garantir le succès de ces élections.

