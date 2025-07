Gabon : la compagnie nationale réceptionne un nouvel Airbus A320

Cet appareil, reconnu pour sa fiabilité et son confort, est le tout premier Airbus de la flotte de Fly Gabon, fondée à l’initiative du Chef de l’État en novembre 2023, près de vingt ans après la disparition d’Air Gabon. La compagnie a effectué son vol inaugural en août 2024, entre Libreville et Port-Gentil.



Avec 126 places, dont 16 en classe Affaires et 110 en Économie, cet Airbus permettra de renforcer les dessertes existantes et de lancer de nouvelles lignes, notamment vers Johannesburg.



La cérémonie, ponctuée par les honneurs militaires et la bénédiction symbolique de l’avion, s’est tenue en présence de nombreuses autorités civiles et militaires.



Fly Gabon compte désormais 7 appareils dans sa flotte, illustrant la volonté des autorités de doter le pays d’un réseau aérien moderne, fiable et accessible.