Côte d’Ivoire : Lancement d’ACCESS CAIDP, une plateforme innovante pour un accès transparent à l’information publique

« Aujourd'hui, avec ACCESS CAIDP, la Côte d'Ivoire franchit une étape historique. Ce dispositif innovant, articulé autour d'un portail numérique, d'une application mobile, d'un centre d'appels "Allo CAIDP" et d'ateliers de proximité, incarne notre volonté d'offrir une information publique accessible, rapide et fiable », a-t-il souligné.



Pour Amadou Coulibaly, le droit d'accès de tous les citoyens à l'information et aux documents publics est un pilier de la démocratie. C'est un levier de participation citoyenne, de contrôle de l'action publique et de lutte contre la désinformation.



Dans ce sens, il a indiqué que ACCESS CAIDP n'est pas qu'un outil technique. C'est l'expression tangible de la vision du Président de la République pour un État ouvert, où l'information circule sans entrave avec un service public moderne, accessible à tous, même dans les zones les plus reculées gages d'une démocratie apaisée, où la transparence nourrit la confiance.



En plus du programme "En ligne, tous responsables", déployé par le ministère, ACCESS CAIDP vient renforcer le combat contre la désinformation en outillant les citoyens pour distinguer l'information vérifiée des manipulations. Et de lancer un appel à l'engagement collectif et à la mobilisation de tous les acteurs pour que ACCESS CAIDP atteigne son plein potentiel.



La présidente de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (CAIDP), Anne-Marie Konan Payne, a affirmé que le programme ACCESS CAIDP constitue un espace de co-construction ouvert, où chaque acteur institutionnel, citoyen, entreprise, journaliste ou étudiant, trouve sa place et son rôle dans la mise en œuvre d'un droit fondamental. « Un dispositif d'accès à l'information publique performant est pour le pays un indicateur d'attractivité en matière d'investissement », a-t-elle assuré.



Elle a appelé à établir les bases d'un dialogue transparent et coopératif entre les autorités publiques et les entreprises, afin de faire de l'information un levier pour une croissance durable, une responsabilité partagée et une gouvernance ouverte.