Gabon : La France et IFP Training renforcent les compétences dans le secteur pétrolier gabonais

L'objectif de cet accord est de proposer des formations ciblées, allant du niveau introductif aux postes techniques spécialisés, afin d'accompagner le développement des compétences dans ce secteur clé.





En amont de la signature, une audience a eu lieu entre le Ministre du Pétrole et du Gaz, M. NGUEMA NGUEMA, et l'Ambassadeur de France. Cette rencontre a permis d'échanger sur l'orientation stratégique du secteur pétrolier gabonais depuis la prise de fonction du Ministre, ainsi que sur la coopération franco-gabonaise dans ce domaine.





La France est représentée par des opérateurs historiques dynamiques dans ce secteur économique prometteur et en pleine expansion au Gabon. Ce partenariat vise à accompagner la transformation du secteur énergétique gabonais et à relever ses défis stratégiques.