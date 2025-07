RCA - La Recherche en Lumière : Les doctorants de l’Université de Bangui relèvent le défi de "Ma Thèse en 180 secondes"

Une Compétition Interdisciplinaire

L’École doctorale de santé humaine et vétérinaire

L’École doctorale de sciences et techniques

L’École doctorale de sciences politiques et juridiques

L’École doctorale de sciences économiques

L’École doctorale de lettres et sciences humaines

Cet exercice de vulgarisation scientifique présentait un double enjeu : il a non seulement mis à l’épreuve les capacités d’expression orale et de synthèse des doctorants, mais il a aussi permis de valoriser la recherche produite à l’Université de Bangui, en la rendant accessible au grand public et en soulignant son importance dans la société.Cette édition a été organisée dans le cadre du projet Fonds Équipe France intitulé : « Soutien aux écoles doctorales de l’Université de Bangui ». Ce projet vise à accompagner ces écoles dans leur rôle d’encadrement des doctorants et de développement de la recherche universitaire.Pour l'occasion, les cinq écoles doctorales de l’Université ont chacune sélectionné deux doctorants pour représenter leur discipline :Chaque candidat a brillamment relevé le défi, partageant avec passion et clarté l’essence de ses recherches.Le jury, composé de trois personnalités issues de la société civile, a eu la tâche délicate de départager les participants. À l’issue des présentations,ont été récompensés pour la qualité de leur prestation et la pertinence de leur sujet.Cette rencontre a démontré, une fois de plus, combien la recherche scientifique peut (et doit) sortir des laboratoires pour se connecter à la société. Ce fut une belle réussite pour l’université, ses doctorants, et tous les partenaires engagés dans la valorisation du savoir.