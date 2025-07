Culture : King-Golo enchante le FESPAM, portant haut les couleurs du Tchad

À des milliers de kilomètres de chez lui, il a fait vibrer les cœurs avec les pas puissants et poétiques des danses de la savane tchadienne. Ce fut un moment suspendu, où les racines profondes de son art ont parlé une langue universelle : celle de l’émotion pure.





Cette visibilité internationale est rendue possible grâce à la vision du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui permet à des artistes comme King-Golo de rayonner et de faire briller l’âme du Tchad au-delà de ses frontières. L'implication directe du Chef du gouvernement, l'Ambassadeur Allah-Maye Halina, est également à noter. Par ailleurs, le soutien indéfectible du ministre Abakar Rozzi Teguil est crucial, permettant aux talents tchadiens de s’exprimer, de se développer et de porter haut la richesse de leur patrimoine sur les scènes du monde.