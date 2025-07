Tchad : remise des parchemins aux élèves officiers de réserve de la 12ème promotion

La 12ème promotion des élèves officiers de réserve de l'École nationale supérieure de travaux publics a reçu ses parchemins lors d'une cérémonie qui a eu lieu le jeudi 24 avril 2025 au Groupement des écoles militaires interarmées (GEMIA). La cérémonie a été honorée par la présence de hauts cadres des armées nationales tchadiennes.



Le général de division Zakaria Hissein Abdramane Haggar, COM GEMIA, a souligné l'importance de la formation dans le contexte sécuritaire actuel, marqué par des rivalités géo-stratégiques et des formes de violence. Le général de division Yanmargue Beh Félix, CEMGA 2ème adjoint, a rappelé aux élèves officiers l'importance du patriotisme, de la loyauté et du sens de la République.



L'élève major de la 12ème promotion, Mahamat Daoud Djowma, a témoigné que la formation militaire a transformé son esprit civil en esprit militaire. Il a souligné l'importance de l'obéissance, de la discipline et de la promptitude à exécuter les ordres. La formation des élèves officiers de réserve est essentielle pour renforcer les capacités militaires et assurer la sécurité du pays.



Les élèves officiers ont appris à être prêts à mettre leur vie en danger pour protéger la nation et à exécuter les ordres sans hésitation.