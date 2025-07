Tchad - Tourisme: Le Cratère de Gweni-Fada, un trésor géologique fascinant au cœur de l'Ennedi Ouest

Caractéristiques Principales :

Localisation : Nord du Tchad, près de Fada, dans la région de l'Ennedi Ouest.

Nord du Tchad, près de Fada, dans la région de l'Ennedi Ouest. Diamètre : 14 km.

14 km. Âge : Estimé à un maximum de 345 millions d'années (période du Carbonifère).

Estimé à un maximum de 345 millions d'années (période du Carbonifère). Forme : Se caractérise par une large dépression en forme de croissant et un anneau externe de grès.

Se caractérise par une large dépression en forme de croissant et un anneau externe de grès. Érosion : Le cratère est profondément érodé, présentant une zone intérieure accidentée.

Le cratère est profondément érodé, présentant une zone intérieure accidentée. Impactite : Il est possible que des impactites aient existé, mais elles auraient été érodées, contrairement au cratère d'Aorounga, un autre site d'impact au Tchad.

Ce site mystérieux et encore méconnu du grand public fascine par son histoire, son relief unique et sa beauté naturelle. Il s'inscrit dans un paysage saharien grandiose, à proximité des célèbres arches, canyons et peintures rupestres de l'Ennedi.Le cratère de Gweni-Fada a été découvert et étudié par des géologues français. Pour les amateurs d'aventure, de nature et de géologie, Gweni-Fada est une destination incontournable, offrant une immersion totale dans le silence du désert et la mémoire de la Terre.