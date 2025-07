Coopération : l’Égypte réaffirme son soutien au Mali et à l’AES

Le président de la Transition, le général d’Armée Assimi Goïta, chef de l’État et président de la Confédération des États du Sahel (AES), a reçu en audience, ce jeudi 24 juillet 2025, Dr. Badr Abdelatty, ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Expatriés de la République Arabe d’Égypte.



Au sortir de l’audience, le chef de la diplomatie égyptienne a indiqué être porteur d’un message écrit du président de la République Arabe d’Égypte, Abdel Fattah Al-Sissi destiné à son frère et homologue malien, le général d’Armée Assimi Goïta. Dr. Abdelatty a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines militaire, sécuritaire, économique et du développement.



Il a souligné que l’Égypte soutient le Mali dans sa lutte contre le terrorisme, tant sur le plan sécuritaire que par des approches idéologiques et de développement durable.



Accompagné d’une importante délégation économique, le ministre égyptien a également évoqué les opportunités de partenariat dans des secteurs stratégiques tels que les mines, l’énergie, l’agriculture et les infrastructures, dans le cadre d’une coopération Sud-Sud fondée sur les intérêts mutuels et le respect de la souveraineté.



Il a enfin réaffirmé la disposition de l’Égypte à accompagner les États membres de la Confédération des États du Sahel (AES) dans leurs efforts pour la stabilité, la lutte contre le terrorisme et la consolidation de leur souveraineté.



Cette visite s’inscrit dans le prolongement de celle récemment effectuée en Égypte par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, marquant ainsi la dynamique croissante des relations bilatérales entre Bamako et Le Caire.