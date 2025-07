Cameroun : Issa Tchiroma Bakary se déclare "Candidat de la Transition" pour la présidentielle 2025

Mise en place d'un mandat unique de transition .

. Formation d'un gouvernement d'union patriotique .

. Préparation et transfert du pouvoir à une nouvelle génération .

. Révision du code électoral, incluant un bulletin unique et une élection présidentielle à deux tours .

et une élection présidentielle à . Adoption du fédéralisme comme forme de l'État.





Un Bilan Politique et un Appel à la Relève

Au Ministère des Transports : Il a œuvré pour la numérisation du permis de conduire, la modernisation des infrastructures portuaires et la création des Aéroports du Cameroun (ADC).

Il a œuvré pour la numérisation du permis de conduire, la modernisation des infrastructures portuaires et la création des Aéroports du Cameroun (ADC). À la Communication : Il a organisé les états généraux du secteur, libéré l'espace médiatique et facilité l’accès des journalistes aux institutions publiques.

Il a organisé les états généraux du secteur, libéré l'espace médiatique et facilité l’accès des journalistes aux institutions publiques. Au Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : Il a créé un fonds spécial de 15 milliards de FCFA pour la formation professionnelle, financé par une contribution obligatoire des entreprises employant des étrangers.

Issa Tchiroma Bakary a dévoilé les grandes lignes de son programme pour ce qu'il qualifie de mandat unique de transition :L'ancien ministre a également mis en avant son parcours ministériel pour étayer sa crédibilité :Clôturant sa déclaration, Issa Tchiroma Bakary, également président du FSNC, a lancé un appel : « Je vous demande de vérifier, de questionner mais je vous demande surtout de croire qu'un homme peut rester intègre, et que l’expérience n’est pas un crime. Je tends la main à la jeunesse, la diaspora, les femmes, et même aux hommes du pouvoir qui savent qu’il est temps de rendre le flambeau. Ensemble, reprenons la relève, et moi, je suis prêt à servir. »Cette déclaration marque un positionnement fort de la part d'un vétéran politique qui entend jouer un rôle décisif dans l'avenir du Cameroun.