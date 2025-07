Mali : Un Panel de haut niveau sur la réconciliation et la refondation de l'État

Le panel a été animé par le Général de Corps d’Armée Ismaël Wagué, Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Les discussions ont porté sur les fondements stratégiques du processus de refondation de l’État, notamment le renforcement de la gouvernance et la consolidation d’une cohésion sociale durable entre les citoyens maliens.



Le Rôle Central de la Jeunesse

Le Ministre, le Général d’Armée Ismaël Wagué, a souligné le rôle central de la jeunesse dans cette dynamique nationale, insistant sur l'impératif de leur engagement actif dans la prévention des conflits et l'accompagnement des victimes.





Le vaste chantier de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale est par essence évolutif et multidimensionnel, s'inscrivant dans une dynamique de réformes structurelles et continues. Le Ministère entend, dans les mois à venir, intensifier ses efforts à travers des réformes ambitieuses dans les domaines de la réconciliation, de la réinsertion socio-économique, ainsi que de la préservation de la mémoire collective et de la promotion d’une culture de paix.





Une fois pleinement mises en œuvre, ces réformes contribueront de manière significative à la réconciliation nationale, à la réparation des préjudices causés par les violations graves des droits humains, et à la prévention de leur répétition. Elles visent également à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, en leur ouvrant des perspectives durables de paix, de justice et de cohésion sociale.



Clôture de la Quatrième Cohorte

Enfin, les ministres ont présidé avec solennité la cérémonie de clôture de la quatrième cohorte de l'École de la Citoyenneté. Cet événement, d’une portée exceptionnelle, constitue une source de grande fierté pour les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) et marque une étape décisive dans le processus de stabilisation et de développement de cette région stratégique.

Comme le dit si bien le dicton : « Pour la paix, aucun sacrifice n’est de trop ! »