Tchad : Le PRAPS-2 renforce la prévention des conflits agropastoraux à Moussoro

L'atelier s'est déroulé en présence du Préfet du Bahr El Gazel Sud, des responsables des secteurs de l'élevage et de l'agriculture, des responsables des comités de gestion des conflits, ainsi que des présidents des plateformes de jeunes, de femmes et de la société civile.

Mahadi Bourma, Chef de mission et Directeur Adjoint de l'Organisation de la Formation des Professionnels d'Élevage et de la Vulgarisation (DOFPEV), a souligné l'importance capitale de cet atelier. Il a rappelé que les espaces ruraux sont souvent le théâtre de luttes d'intérêts entre groupes de producteurs, débouchant sur des conflits qui peuvent entraîner des blessures, voire des pertes en vies humaines. Il a exprimé l'espoir que, à l'issue de la formation, les participants seraient capables d'analyser et d'utiliser des outils d'aide à la décision pour résoudre les conflits de manière éclairée et appropriée.





Présidant la cérémonie d'ouverture, le Préfet du Bahr El Gazel Sud, Brahim Djerou Betchi, a salué cette initiative "qui vient à point nommé". Il a remercié le ministère de l'Élevage et de la Production Animale, via la DOFPEV, rappelant que le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a inscrit le développement rural et la cohésion sociale parmi les priorités de son programme. Le Préfet a également mis en lumière les défis majeurs auxquels est confrontée la région, notamment la rareté et l'irrégularité des pluies, qui affectent les rendements agricoles et végétaux, exacerbant ainsi les conflits entre groupes de producteurs. Il a insisté sur la nécessité de créer des comités locaux pour les chartes agropastorales et la médiation des conflits. Il a exhorté les participants à suivre attentivement la formation pour une résolution efficace des conflits.





Financé par la Banque Mondiale et le ministère de l'Élevage et de la Production Animale, et mis en œuvre par le PRAPS-2, cet atelier rassemble une trentaine de participants.