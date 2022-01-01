Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: الشاب الذي سُحب من القاعة قبيل قدوم رئيس المجلس العسكري يوضح هدف إخراجه من القاعة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 1 Janvier 2022



تشاد: الشاب الذي سُحب من القاعة قبيل قدوم رئيس المجلس العسكري يوضح هدف إخراجه من القاعة

الشاب المتهم بارتكاب أعمال شغب وتم سحبه من القاعة قبيل قدوم رئيس المجلس العسكري على هامش اختتام فعاليات منتدى الشباب بشهادته وتفاصيل ما حصل قبل إخراجه من القاعة ، مؤكدا أن جريمته الوحيدة هو رفض تغيير توصيات المنتدى الوطني للشباب.

قال ديبا شوكي "لقد جئنا كممثلين للشباب التشادي ، وللمشاركة نيابة عنهم في هذا المنتدى الوطني للشباب التشادي ، لكننا فوجئنا في النهاية بالتوصيات التي تم إعدادها مسبقًا" عكس ما هو معروف حيث أن الشباب أنفسهم يجهزون توصيات خاص بهم.

وأضاف بعد قراءة التوصيات شخصيا أعلنت رفضي علنا ودعوة الشباب إلى إعلان الرفض ، من هنا تم استدعائي من قبل عناصر الأمن ، واخرجوني من القاعة ، ويضيف ديبا فإن الغاية من إخراجي هو لعلى أُعلن رفضي جهرا أمام رئيس المجلس العسكري الإنتقالي مما يفضح المزيفيين.

وقال ديبا "نحن لم نشارك في منتدى الشباب بقينا نسمع ولا نعبر عن شيء ، ويجب علينا كشباب رفض هذا المنتدى الذي لا يمثلنا ، وأن هذه التوصيات لا ولن تمثل الشباب التشادي"

وأكد ديبا شوكي إنه لم يتعرض لأي أذى بل تم طرده من القاعة وبقي خارجا مع الشرطة حتى انتهاء الحفل.
 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/12/2021

Tchad : nomination d'un chef de canton dans l'Ennedi Est

Tchad : nomination d'un chef de canton dans l'Ennedi Est

Tchad : l’association "Je respecte ma ville" engagée pour un pays écoresponsable Tchad : l’association "Je respecte ma ville" engagée pour un pays écoresponsable 31/12/2021

Populaires

Tchad : vague de nomination des sous-préfets

31/12/2021

Tchad : 14ème édition de la fête des armées à Mao

31/12/2021

Tchad : le message à la nation de Mahamat Idriss Deby

31/12/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 13/12/2021 - DEUZAHBE ELOGE FANENBO

La Chine dans la nouvelle dynamique de développement économique, structurel, institutionnel et social en Afrique

La Chine dans la nouvelle dynamique de développement économique, structurel, institutionnel et social en Afrique

Tchad : des artères de N'Djamena font peau neuve à l'approche du 1er décembre Tchad : des artères de N'Djamena font peau neuve à l'approche du 1er décembre 28/11/2021 - Tchonchimbo Ouapi Raphaël

ANALYSE - 15/12/2021 - Koffi Dieng

مرتزقة فاغنر: تشاد لا تقع في الفخ!

مرتزقة فاغنر: تشاد لا تقع في الفخ!

Recours aux mercenaires de Wagner : le Tchad ne tombe pas dans le panneau ! Recours aux mercenaires de Wagner : le Tchad ne tombe pas dans le panneau ! 14/12/2021 - Koffi Dieng

REACTION - 13/11/2021 - Info Alwihda

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : le frère ainé du surveillant assassiné s'exprime, "la famille est sous le choc"

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend 04/06/2021 - Info Alwihda

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter