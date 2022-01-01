تشاد: الشاب الذي سُحب من القاعة قبيل قدوم رئيس المجلس العسكري يوضح هدف إخراجه من القاعة



الشاب المتهم بارتكاب أعمال شغب وتم سحبه من القاعة قبيل قدوم رئيس المجلس العسكري على هامش اختتام فعاليات منتدى الشباب بشهادته وتفاصيل ما حصل قبل إخراجه من القاعة ، مؤكدا أن جريمته الوحيدة هو رفض تغيير توصيات المنتدى الوطني للشباب.



قال ديبا شوكي "لقد جئنا كممثلين للشباب التشادي ، وللمشاركة نيابة عنهم في هذا المنتدى الوطني للشباب التشادي ، لكننا فوجئنا في النهاية بالتوصيات التي تم إعدادها مسبقًا" عكس ما هو معروف حيث أن الشباب أنفسهم يجهزون توصيات خاص بهم.



وأضاف بعد قراءة التوصيات شخصيا أعلنت رفضي علنا ودعوة الشباب إلى إعلان الرفض ، من هنا تم استدعائي من قبل عناصر الأمن ، واخرجوني من القاعة ، ويضيف ديبا فإن الغاية من إخراجي هو لعلى أُعلن رفضي جهرا أمام رئيس المجلس العسكري الإنتقالي مما يفضح المزيفيين.



وقال ديبا "نحن لم نشارك في منتدى الشباب بقينا نسمع ولا نعبر عن شيء ، ويجب علينا كشباب رفض هذا المنتدى الذي لا يمثلنا ، وأن هذه التوصيات لا ولن تمثل الشباب التشادي"



وأكد ديبا شوكي إنه لم يتعرض لأي أذى بل تم طرده من القاعة وبقي خارجا مع الشرطة حتى انتهاء الحفل.

