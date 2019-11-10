شركة تيكنو TECNO تطلق هاتفها الجديد "تيكنو كامون12" ذو إصدار الاندرويد

أطلقت شركة "تيكنو" للهواتف الذكية صباح يوم الجمعة 8 نوفمبر 2019م بفندق هيلتون أحدث أنواع الهاتف المحمول الخاص بها والذي يحمل اسم "تيكنو كامون 12"، وذلك بحضور عدد كبير من التجار والمستخدمين .



وبهذه المناسبة قد صرح المسؤول التجاري للشركة فرع تشاد السيد عباس يونيوي نانا للصحفيين أن الهاتف الذكي الجديد مقاوم للبطارية وله ثلاث كاميرات خلفية ، وذاكرة 64 جيجا بالإضافة إلي 6 جيجا ذاكرة عشوائية، وأنه من الجيل الجديد .



وقال كل هذه المميزات الجديدة الموجودة في "تيكنو كامون 12" ما هي إلا تتويجا لمجموعة من الأفكار المبتكرة لسنوات طويلة ؛ وتطبيقا لتوصيات المستخدمين وتلبية لرغباتهم.



وفي الختام جرت مسابقات السحب على الجوائز، وفاز فيها خمسة مشاركين من بينهم طالب والذي صرح بعد فوزه بأن الهاتف الذكي الجديد "تيكنو كامون 12" سيساعده في إجراء الأبحاث عبر الإنترنت، والتقاط الصور الجميلة ،وأخيرا شكر الشركة وحثهم على بذل المزيد من الجهد.