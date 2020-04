​Covid-19 : La Croix-Rouge du Tchad accentue la sensibilisation sur la pandémie

Après avoir mené plusieurs activités de sensibilisations, la Croix-Rouge du Tchad entend aujourd'hui passer à la vitesse supérieure de sa campagne de sensibilisation. Plusieurs agents sont outillés pour sensibiliser la population sur le Covid-19 à travers une caravane de sensibilisation ce 18 avril 2020.



Afin de couvrir toute la ville de N'Djaména et toucher un plus grand nombre d'arrondissements de la capitale, la Croix Rouge a augmenté le nombre de ses agents de sensibilisation et les a nettement outillés.



Le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, Khalla Ahmat Senoussi, rappelle l'objectif de cette caravane : "Cette caravane de sensibilisation dont nous assistons ce matin à la mise en route, vise à intensifier davantage la communication sur cette pandémie afin de freiner sa propagation dans le pays. Car pour l'instant, la seule arme contre la propagation de ce virus est le respect des mesures barrières et les gestes barrières."



"Nous devrons tout faire pour casser les chaines de transmission du virus en vulgarisant les messages de prévention et les gestes barrières", ajoute-t-elle.



Cette phase se déroule dans plusieurs langues locales afin de permettre l'accessibilité et une large dissémination de l'information aux populations locales. Intensifier et changer de stratégie pour atteindre plus de couches sociales est la nouvelle méthode adoptée par cette organisation.



Cette sensibilisation entamée déjà il y a quelques semaines, sera plus intense et élargie à toute la ville de N'Djaména, épicentre de l'épidémie.