​Le Tchad confronté à sa première épidémie de Dengue : point sur la situation et mesures de prévention

Cette annonce marque la toute première documentation et confirmation biologique d'une épidémie de dengue au Tchad.



La dengue est une maladie virale qui ne fait pas de distinction et a déjà touché de nombreux Tchadiens. À ce jour, voici un aperçu de la situation :



- Trois provinces touchées : Ouaddaï, Wadi Fira et N'Djamena.

- Trois districts de santé actifs : Abéché avec 19 cas, Biltine avec 4 cas, et N'Djamena avec 3 cas.

- 456 alertes de cas suspects notifiées.

- 47 échantillons sanguins testés par RT-PCR au laboratoire.

- 26 cas confirmés (RT-PCR positifs), tandis que 21 résultats étaient négatifs.

- 1 décès enregistré parmi les cas confirmés (létalité de 3,8%).

- Âge médian : 25 ans (12 - 70 ans).

- Ratio Hommes/Femmes : 1



Face à cette situation préoccupante, il est essentiel que chacun prenne des mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la propagation de cette maladie. Voici les messages clés à retenir :



La dengue est une maladie virale transmise à l'homme par des piqûres de moustiques infectés, en particulier le moustique Aedes aegypti, également connu sous le nom de moustique tigre. Ces piqûres surviennent principalement le matin ou en journée.



La dengue sévit principalement dans les régions tropicales, en particulier dans les zones urbaines et semi-urbaines.



La plupart des personnes infectées par le virus de la dengue ne présentent aucun symptôme, mais certains développent une forte fièvre, des maux de tête, une fatigue intense, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des nausées, des vomissements et des éruptions cutanées. Si vous présentez ces symptômes, consultez immédiatement un centre de santé.



Bien qu'il n'existe pas de traitement spécifique contre la dengue, une prise en charge précoce des symptômes dans un établissement de santé peut prévenir l'aggravation de la maladie.



Pour réduire le risque de contracter la dengue, protégez-vous des piqûres de moustiques en portant des vêtements couvrants (manches longues, chaussettes, etc.), en utilisant des moustiquaires imprégnées d'insecticides, notamment si vous dormez à l'extérieur pendant la journée, et en installant des écrans anti-insectes sur les fenêtres de votre domicile.



Contribuez à maintenir un environnement propre en éliminant les sites de reproduction potentiels pour les moustiques, tels que les pneus usagés, les boîtes de conserve, les jarres non couvertes et les eaux stagnantes.