​Tchad : Amina Priscille Longoh supervise le bon déroulement du référendum à N’Djamena

La cheffe de mission de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel (CONOREC) pour la ville de N'Djamena, Amina Priscille Longoh, également ministre d'État, a effectué une visite dans les différents centres sociaux de N'Djamena afin d'évaluer le déroulement des élections référendaires, ce 17 décembre 2023.



Amina Priscille Longoh a souligné que sa visite dans tous les arrondissements avait pour but de constater le bon déroulement du scrutin, saluant l'engagement civique massif de la population. Elle a remercié les citoyens pour leur participation active au processus de transition démocratique et à la mise en place de nouvelles institutions républicaines.



La ministre a mis l'accent sur la contribution équitable des hommes et des femmes à l'économie et au développement du pays, affirmant que cette dynamique collective façonne le Tchad de demain, un pays de paix et de prospérité.