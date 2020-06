​Tchad - Covid 19 : à N'Djamena, les partis politiques en sensibilisation au Souk Choléra

Avec ses véhicules sonorisés, elle a sensibilise la population au respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le Gouvernement. De même, elle a distribué des masques (cache-nez) offerts par le sous-comité de sensibilisation du comité de gestion de la crise sanitaire.



Cette campagne qui a aussi eu lieu à Koundoul et à Djermaya, se poursuivra à Mara dans le 1er arrondissement et partout jusqu’à ce que la Covid-19 soit vaincue, promettent ces partis politiques à travers la plateforme.



À ce jour, la plate-forme des partis politiques, toute sensibilité confondue, a distribué plus de 200.000 masques, affirme-t-elle. Cependant, "chacun de nous est appelé à contribuer pour contenir la propagation de ce virus, en respectant les principes d’hygiène et en ayant une attitude responsable", conseille enfin la plateforme des partis politiques contre la Covid-19.