​Tchad : Moov Africa prime 3 heureux gagnants de la promo KDO 2022 avec 1 000 000 Fcfa chacun

Selon Djamal Mahamat Abdoulaye, avec cet argent, le client a la possibilité de faire plusieurs opérations. ’’D'abord, vous pouvez transférer cet argent à vos familles au Tchad ou dans la zone CEMAC. Vous pouvez utiliser cet argent pour acheter vos forfaits Internet. Dans ce cas, vous allez recevoir 50% de bonus. Vous pouvez acheter du crédit et pour chaque crédit acheté, vous avez 100% de bonus. Au delà de ça, vous pouvez acheter vos crédits SNE et les abonnements Canal + sans vous déplacer. C'est un grand avantage’’, ajoute le chef de division Mobile Money, Djamal Mahamat Abdoulaye.



Selon le chef de produit SMS et VAS, Gossenadji Etienne, pendant 13 semaines, chaque gagnant aura un million pour célébrer la période de fin de l’année où les gens s’offrent des cadeaux. ‘’Le mécanisme est très simple : il suffit d'acheter du forfait à partir 5000 Fcfa ou plus pour être éligible au tirage au sort. Aujourd’hui, on a fait la remise aux trois gagnants, il nous reste 10 semaines pour 10 gagnants. J'incite les abonnés à tenter leur chance pour les 10 semaines restantes. Il faut passer par le menu ×111# ou ×800#’’, explique-t-il.