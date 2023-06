​Tchad : "la carte d'identité est gratuite; dénoncez les arnaqueurs !"

La gratuité de la délivrance de la carte nationale d'identité est prorogée de deux mois. Quand bien même que gratuit, des "démarcheurs" proposent leurs services aux usagers. Ceux-ci prétendent faciliter la délivrance de cette pièce aux usagers contre des pots-de-vin. Le chef du centre d'accueil des usagers du 7ème arrondissement de N'Djamena conseille à la population de s'en passer. "Ce sont des arnaqueurs", tranche Saleh Ousmane. "Si on les trouve, on va les remettre au commissariat", prévient le chef du centre.



Le chef de centre réitère la gratuité du document et exhorte les usagers à venir massivement au centre où des opérateurs compétents sont tous les jours à leur service.