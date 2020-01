50 ans de relations diplomatiques : la Turquie félicite le Tchad

Le ministère turc des Affaires étrangères a félicité lundi le Tchad à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays depuis le 27 janvier 1970.



Un communiqué du ministère a déclaré que la Turquie reconnaissait le Tchad depuis son indépendance le 11 août 1960, notant que la décision d'établir des relations diplomatiques entre les deux pays avait été prise par le cabinet turc le 29 novembre 1969.



Le communiqué indique que l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays a été officiellement annoncé le 27 janvier 1970, par un communiqué de presse émis simultanément par les deux pays.



La déclaration a souligné que les relations entre les peuples des deux pays remontent à la période de l'Empire ottoman.



Il a ajouté que les relations entre les deux pays ont connu une dynamique importante avec l'ouverture de l'ambassade de Turquie à N'Djamena en mars 2013, et de l'ambassade du Tchad à Ankara en décembre 2014.



La déclaration a souligné l'importance des visites mutuelles entre les deux pays, notamment la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan au Tchad en décembre 2017, et du président tchadien Idriss Déby Itno en juillet 2018.



La déclaration a souligné l'engagement de la Turquie à développer les relations diplomatiques avec le Tchad, en particulier dans les domaines commercial et économique.