78 lauréats du département de Haraze Al-Biar ont reçu des bourses d'études dans des universités privées à N'Djamena

Plus de 170 bacheliers originaires du département de Haraze Al-Biar étaient éligibles, mais en raison du nombre élevé, un tirage au sort public a été effectué par le comité d'organisation pour sélectionner 78 boursiers, dont 18 femmes. Le tirage au sort a été supervisé par le fondateur de l'Université Emi-Koussi, Dr. Haoua Outman Djamé, et d'autres personnalités. Ces bourses sont offertes par la plate-forme associative des jeunes du département de Haraze Al-Biar, l'Université Emi-Koussi, l'Université HEC Tchad, l'Institut Amoul IPAF, l'Institut des Sciences Appliquées et Humaines, ainsi que des bienfaiteurs. Les autres boursiers souhaitant poursuivre leurs études dans les universités privées de N'Djamena bénéficieront d'une réduction de 50 % des frais.



Le préfet du département de Haraze Al-Biar, Djibrine Souleymane Nouraine, a salué cette initiative, soulignant qu'elle était inédite dans la province de Hadjer-Lamis depuis sa création. Il encourage les jeunes de la province à suivre l'exemple du jeune Moussa Koki Barkaï, l'initiateur et le parrain de ce projet.



Moussa Koki Barkaï, président de la plate-forme associative des jeunes du département de Haraze Al-Biar, a expliqué que la plupart de ces jeunes bacheliers sont des orphelins, des enfants de retraités et des agriculteurs, issus de familles défavorisées incapables de financer des études supérieures. L'objectif de cette initiative est d'aider ces jeunes à réaliser leurs rêves, et il promet que cette action sera reconduite chaque année.