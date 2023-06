Airtel Tchad se connecte à la jeunesse avec une campagne inspirante et s'engage à offrir des services de qualité

Airtel prévoit de changer son slogan, passant du traditionnel "Réseau des smartphones" à "Au-delà de l'imagination". Avec cette nouvelle campagne, Airtel vise à inspirer et à se connecter, en établissant un lien émotionnel profond avec la jeunesse tchadienne.



"Dans notre démarche, nous sommes là pour accompagner la jeunesse. Nous réaffirmons notre engagement à aider la jeunesse à se développer et à transformer son continent grâce aux opportunités et aux services que nous offrons", souligne Dina Mahamat Amadou.



Airtel s'engage à converger vers un objectif commun et à fournir des services de qualité en respectant l'ensemble des parties prenantes.