Al-Bihera Tchad organise une récitation coranique pour la paix et la stabilité

La cérémonie a été organisée en collaboration avec le Conseil Islamique du Ouaddaï et a vu la récitation de 3313 versets du Coran. Les participants ont été invités à vivre ensemble et à soutenir la période de transition actuelle au Tchad, et à prier pour le Président de Transition, Mahamat İdriss Deby Itno.



En conclusion, cette cérémonie a été une occasion pour les habitants d'Adré et des environs de se rassembler et de prier pour la paix et la stabilité au Tchad. Les organisateurs espèrent qu'elle sera suivie d'autres événements similaires dans d'autres régions du pays.