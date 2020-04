Boko Haram : "Le Tchad vient de tourner une nouvelle page" (Sultan du Dar Sila)

L'offensive de l'armée contre Boko Haram dans la province du Lac continue de faire réagir. Interrogé, le sultan du Dar Sila, Sa Majesté Seid Brahim Moustapha, ne cache pas sa grande satisfaction.



Il estime que "le Tchad vit dans une situation chaotique. Deux facteurs nous sont très importants : Boko Haram et le coronavirus. Deux mal qui ont mis en désolation notre pays". Le sultan du Dar Sila lance un appel à la prise de consistance de tous les tchadiens.



Face à l'attaque de Bohoma et l'offensive de l'armée contre Boko Haram, Sa Majesté Seid Brahim Moustapha se réjouit du "courage et de la détermination" du chef de l'Etat qui a "gardé l'espoir pour son peuple".



"Le camarade et frère président de la République Idriss Déby, par son courage, nous sommes tous derrière lui. C'est un homme qui est toujours à côté de son peuple. Il veille même au temps des difficultés, c'est lui qui a détrôné un dictateur des plus farouches au monde. Actuellement il continue à lutter pour la survie de ce peuple. Le Tchad vient de tourner une nouvelle page. Je crois que notre génération, la génération future du Tchad doit prendre l'exemple du président de la République. Ce sens de patriotisme. Chaque fois il conseille son peuple de vivre en paix, l'unité de tous les tchadiens", explique Sa Majesté Seid Brahim Moustapha.



"Malgré que nous sommes loin, dans une zone enclavée comme le Dar Sila, je profite, rien que par la communication, je demeure toujours fidèle à l'esprit de notre président pour bouter ces deux mal", affirme-t-il.



Le sultan se félicite du courage et du sang-froid des soldats qui ont "affiché leur détermination en versant leur sang" pour marquer le Tchad et "rentrer dans une nouvelle page de l'histoire, et surtout de l'Afrique".