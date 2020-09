​Tchad : la CENI provinciale du Ouaddaï fait le bilan de ses activités

La formation des agents de terrain de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) tels que les superviseurs, opérateurs et les suppléants a pris fin vendredi à Abéché.



À l'instar des autres provinces, la formation des agents de la CENI provinciale du Ouaddai a duré six jours.



Commencée le samedi dernier, la formation s'est répartie en deux jours pour les superviseurs, deux jours pour les opérateurs d'enroulement et deux jours pour les suppléants.