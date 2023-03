Cherté de la vie à N'Djamena : le conseiller national Mahamat Aguid Bachar s'active

Les prix ont augmenté pour le sac d'oignons, le sac de pommes de terre, le sac de poissons carpes, le sac de riz, le sac de sucre, le bidon d'huile, les dattes soudanaises, les spaghettis, etc. Les commerçants avancent des raisons de douanes, d'augmentation du prix d'achat, de taxes et autres pour expliquer cette flambée des prix.



Le conseiller national Mahamat Aguid Bachar el-Assad a promis de rapporter l'information au gouvernement afin de prendre des mesures d'urgences pour soulager la souffrance de la population. Pour lui, il n'est pas normal que les prix de denrées augmentent sur les marchés alors que les catholiques sont en carême et bientôt fêteront Pâques et les musulmans qui entreront dans le mois saint.



Le conseiller national Mahamat Aguid Bachar el-Assad plaidera avec ses collègues conseillers à l'assemblée nationale pour qu'ils puissent trouver des solutions pour remédier à cette situation qui touche de nombreux Tchadiens.