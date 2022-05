Chômage au Tchad : l’inadéquation entre la formation et l’emploi préoccupe les autorités

Au cours d'une table-ronde organisée par le ministère de la Formation professionnelle et des Métiers, focalisée sur le partenariat public-privé, les participants se sont penchés sur la réussite d'une bonne adéquation entre formation et emploi en vue d'une meilleure insertion socio-économique des jeunes (filles et garçons).



Les acteurs de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ont échangé sur la problématique de la formation professionnelle en général et sur l’épineuse question de l’insertion professionnelle, économique et sociale des jeunes filles et femmes en particulier.



La ministre de la Formation professionnelle et des Métiers, Kassiré Isabelle Housna, a indiqué que l’Enseignement technique et la formation professionnelle (ETFP) sont caractérisés par une inadéquation entre la formation et le besoin du marché de travail, favorisant un taux de chômage d’environ 8% parmi les jeunes.