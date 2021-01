Confinement de N'Djamena : des instructions pour assurer la couverture en électricité

Le chef de l'État Idriss Deby a donné des instructions pour que les services en charge de l'électricité accompagnent davantage la population en assurant la couverture énergétique pour atténuer les difficultés liées au confinement de la ville de N'Djamena.



La ministre de l'Énergie Ramatou Mahamat Houtouin, a relayé vendredi les instructions aux responsables de la Société nationale d'électricité (SNE) et ingénieurs de son département ministériel. Concrètement, l'énergie économisé grâce à la fermeture de certains services et activités doit venir en soutien des ménages.



Ramatou Mahamat Houtouin évoque l'économie d'une "puissance d'énergie importante" qui doit être "réorientée" vers les ménages. "On doit mettre nos efforts ensemble pour que ces instructions soient exécutés", a instruit la ministre.