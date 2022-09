Coopération Tchad - BID : le ministre de l'Économie se rend à Djeddah

Cette visite de travail a pour but de renforcer la bonne dynamique de coopération qui existe entre le Tchad et le Groupe de la Banque Islamique de Développement, informe Djerabe Tapol Auguste César, attaché de presse.



Au cours de cette visite, la délégation du ministre de l’Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale aura à échanger avec les responsables des autres filiales du Groupe, afin d’explorer les possibilités pour le Tchad de mieux profiter des services que celles-ci offrent. Il s’agit notamment du Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) ; de la Société Islamique d’Assurance des Investissements et des Crédits à l’Exportation (SIACE) ; de la Société Islamique de Financement du Commerce ; et de la Société Islamique de Développement du Secteur Privé (SID).



Par ailleurs, il est prévu au cours de cette mission, de procéder à la signature de l’Accord de prêt pour le Financement du Projet de Microfinance Islamique au Tchad (PROMIFIT-2) et d’un don d’Appui à la Sécurité Alimentaire, pour un montant global de 20.150.000 dollars américains, soit environ 13, 640 milliards de francs cfa.



Au-delà, les équipes techniques passeront en revue les dossiers actuellement en circuit d’analyse au sein de la banque, notamment ceux dans les domaines de : (i) Santé, (ii) Développement local (iii) Eau, (iv) Energie, (v) Agriculture, (vi) Éducation et Enseignement supérieur, (vii) Infrastructures, (viii) Secteur privé.



Le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) est l’un des principaux partenaires qui appuie le Gouvernement tchadien dans ses efforts de développement. Actuellement, son portefeuille au Tchad représente une enveloppe globale de 641 millions de dollars US (environ 434 milliards CFA) couvrant une quinzaine de projets dans divers domaines.