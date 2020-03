Coronavirus : Le Tchad va recevoir du matériel médical de Chine

Les fondations Jack Ma et Alibaba font un don d'équipement médical COVID-19 à tous les États membres de l'Union africaine. Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et le gouvernement éthiopien ont reçu dimanche un lot de matériel médical des fondations Jack Ma et Alibaba.



L'envoi comprenait plus de 1,5 million de kits de tests de diagnostic en laboratoire et plus de 100 tonnes de produits de prévention et de contrôle des infections.



Selon l'ambassade de Chine au Tchad, il s’agit pour chaque pays africain y compris le Tchad, de recevoir 100.000 masques, 1000 combinaisons de protection, 1000 boucliers transparents faciaux et 20.000 kits de test.



L'Ambassade a "déjà informé le gouvernement tchadien de cette arrivée, et elle continuera à apporter du soutien au Tchad par des actions concrètes."



Ethiopian Airlines contribuera à la distribution de l'équipement.



Une initiative d'urgence



Cette initiative de secours a été lancée par le Premier ministre éthiopien, le Dr Abiy Ahmed, la Fondation Jack Ma et la Fondation Alibaba dans le cadre des actions visant à mettre en œuvre la stratégie continentale africaine conjointe pour le COVID-19 dirigée par l'Union africaine par le biais du CDC africain.



« Au nom du Président de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, nous remercions les Fondations Jack Ma et Alibaba pour cette généreuse hospitalité et contribution au continent. Nous remercions Son Excellence le Premier ministre et le gouvernement de l'Éthiopie d'avoir facilité le don », a déclaré Edward Xolisa Makaya, représentant permanent de l'Afrique du Sud en Éthiopie et à l'Union africaine.



« C'est un grand honneur et une grande initiative et un grand signe de solidarité dont le monde a besoin en cette période critique. Les kits de test et autres matériels aideront les pays africains dans leur lutte contre cette épidémie. Nous sommes confrontés à une situation humanitaire, économique et sécuritaire sur le continent et le CDC africain applaudit clairement l'initiative du Premier ministre et des fondations Jack Ma et Alibaba », a déclaré le Dr John Nkengasong, directeur du CDC Afrique.



COVID-19 : des milliers de morts



La pandémie de COVID-19 continue de se propager rapidement à travers les continents du monde, faisant des milliers de morts et d'énormes ressources. En à peine trois mois, elle a fait plus de 12 000 morts dans le monde et a eu un impact sur les activités socio-économiques, en particulier le tourisme et les transports.



«Nous appelons nos ministères de la santé à veiller à ce que ces documents soient distribués et utilisés là où ils sont le plus souvent nécessaires», a déclaré l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah, Représentant permanent de la République de Djibouti, doyen du Corps diplomatique africain et président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.