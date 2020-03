Coronavirus : Le Tchad vigilant

Une réunion sur le secteur de la santé a eu lieu lundi matin à la Présidence de la République. Elle a réuni autour du chef de l'Etat, des membres du Gouvernement, des représentants d'institutions et d'organisations concernées et des ambassadeurs de quelques pays.



La rencontre a été axée sur la prévention de l'épidémie coronavirus.



Le chef de l’Etat Idriss Déby s’est renseigné sur les mesures préventives en vigueur et le plan d’urgence pour faire face à toute contagion.



Sachant que des pays limitrophes sont touchés, la vigilance doit-être de mise, a souligné Idriss Déby.



Le représentant de l’OMS au Tchad, ​Dr Jean-Bosco Ndihokubwayo, a souligné qu'il faut surtout maitriser la peur et former le personnel de santé.



Depuis la semaine dernière, le Tchad est à mesure de diagnostiquer sur place le Covid-19 grâce à des kits remis par l'OMS.



Pour d'éventuels cas de suspicions, des mises en quarantaine sont prévues, souligne le ministre de la Santé publique, Pr. Mahmoud Youssouf Khayal, qui explique que le Tchad se prépare dans la durée.



Le comité d’éveil élargi sera piloté par le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République.



Le chef de l'Etat a donné des instructions pour s’assurer de l’efficacité des mesures prises, lesquelles s’appliqueront également dans les frontières terrestres pour ne laisser la chance à aucun cas de contagion, précise la Présidence.



L'attention portée sur les voyageurs de 5 pays



Le ministère tchadien des Affaires étrangères a annoncé lundi que dans le cadre de la prévention de I'introduction et de la propagation de COVID 19 (Coronavirus) sur le territoire national, "tous les passagers en provenance de pays à risque subiront le test de COVID 19, et, selon le cas, seront mis en confinement ou en quarantaine à leurs arrivées en République du Tchad, pendant 14 jours."



"Sont considérés actuellement comme pays à risque, la République Populaire de Chine, la République de Corée du Sud, la République lslamique d'lran, la République ltalienne et la République Française", selon le ministère.



Cette liste est susceptible d'être élargie en fonction de l'évolution de la contamination dans d'autres pays touchés.