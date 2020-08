Coton Tchad : le nouveau directeur général adjoint, Oumar Idriss Déby, installé

Oumar Idriss Déby Itno, directeur général adjoint entrant de la Coton Tchad SN, a été installé vendredi à Moundou dans ses nouvelles fonctions.



L’installation a eu lieu en présence du ministre du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, Lamine Moustapha.



“Je voudrais que vous sachiez que je suis venu à la Coton Tchad avec une mission. Cette mission est vraiment de booster et d’aider la filière à retrouver sa noblesse et le titre qu’elle a perdu”, a déclaré le nouveau directeur.



“Je suis prêt à collaborer avec tout le monde et mon bureau est ouvert à tout le monde”, a ajouté Oumar Idriss Déby.



Il a été nommé au terme du décret n° 1685 du 6 août 2020.