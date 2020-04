Covid-19 : Le Tchad estime à plus de 900 milliards Fcfa les pertes de l'État et des entreprises

Le chef de l'État tchadien Idriss Déby a déclaré aujourd'hui que rien que pour 2020, les pertes globales de l'État et des entreprises sont estimées à plus de 900 milliards Fcfa, conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19.



Il s'est exprimé lors d'une rencontre par visioconférence des chefs d'États du G5 Sahel avec l'Union européenne.



"Les pertes globales de l'État et des entreprises sont estimées à plus de 900 milliards, sans compter celles du secteur informel, les difficultés d'approvisionnement sérieuses et la hausse du chômage dont les répercussions sont en cours d’évaluation", a dit Idriss Déby.



Selon lui, "dans un pays comme le Tchad où le secteur informel occupe près de 80% de la population active, les mesures de prévention et de lutte contre le COVID-19, commence déjà à faire ressentir les déséquilibres socio-économiques susceptibles de provoquer des conséquences non moins dangereuses que celle de la crise sanitaire."



Décrivant une "sombre perspective", le dirigeant tchadien a expliqué que "le Sahel attend une réaction prompte et énergique de tous ses partenaires compte tenu de la situation particulièrement difficile de cette région marquée par les chocs sécuritaires et climatiques."



Ces conséquences traduisent "l'urgence de la prise en compte de l'ordre des priorités", a dit Déby qui appelle à se focaliser de toute urgence sur cette situation pour éviter des "répercussions sociales extrêmement éprouvantes dans nos pays sahéliens, déjà trop fragiles."



Lundi, Idriss Déby a évoqué un déficit budgétaire de l'ordre de 300 milliards Fcfa et une baisse de la croissance.