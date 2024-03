Découverte des trésors cachés du Tchad : lacs Ounianga et l’Ennedi

La première destination était la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi (RNCN), classée patrimoine de l’UNESCO en 2016. Cette réserve est constituée de massifs sculptés par le vent et d’eau aux formes joliment taillées par dame nature. Les randonneurs ont parcouru des kilomètres pour contempler les merveilleux paysages, les oasis verdoyantes et les palmeraies qui se dressent fièrement dans ce décor désertique.

La deuxième destination était les Lacs Ounianga, une chaîne composée de 18 lacs. Classés patrimoines de l’UNESCO en 2012, ces lagunes offrent un spectacle unique avec leurs eaux salées mais aussi leurs eaux douces abritant une faune aquatique variée, notamment des poissons vivant paisiblement dans cet environnement insolite. De plus, on peut y observer des roseaux flottants en plein désert, créant ainsi un contraste surprenant.