Deux tchadiens parmi les défenseurs de la charte Africaine de la jeunesse

​Bachar Moustapha Batrane et sa collègue Makka Issa Goukouni ont été désignés en qualité de défenseurs de la charte Africaine de la jeunesse par le Bureau de l'envoyé spécial de la Jeunesse de l'Union Africaine.



En tant que défenseurs de la charte Africaine pour la jeunesse, Ils plaideront pour l'action et promouvront le modèle africain, documenteront les meilleures pratiques des États membres de l'Union africaine, promouvront le panafricanisme et l'Agenda 2063 de l'Union Africaine pour n'en citer que ceux-là.



Bachar est très actif dans la société civile. Il a commencé dans l'humanitaire en luttant pour les couches sociales vulnérables avec l'ASOSCOV, puis en tant que coordinateur programme à l'association des jeunes des Nations Unies. Il a aussi servi en tant que chargé de renforcement des capacités à House of Africa et assistant juridique à Yali Chad. En 2018, il été nommé directeur de campus de la Fondation Hult Prize à l'université de N'Djamena. Vu ses exploits, la Fondation l'a promu en juillet 2020 comme son représentant pays pour un mandat d'un an.



Bachar est également lauréat de plusieurs bourses internationales dont le Yali Fellowship en 2017 pour les jeunes leaders africains et African Changemaker fellowship en 2020.