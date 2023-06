Développement local durable au Tchad : Les acteurs du projet Albia réunis à Ati pour une action concertée

L'objectif de ces rencontres est de familiariser les différentes parties prenantes du Projet Albia avec les concepts du projet et de solliciter leur engagement actif pour sa mise en œuvre. Ces réunions de concertation seront organisées à Djedaa, Arada, Kalait, Kouba Oulanga et Salal, afin de présenter l'axe principal du projet, qui est le "développement local et l'adaptation aux changements climatiques". Il s'agira également de mettre à jour la liste des parties prenantes retenues dans la zone d'intervention du projet.



Selon Tahir Brahim Adouma, coordinateur national du projet Albia-Tchad, cet atelier vise à sensibiliser les bénéficiaires sur les différents aspects du projet. "Le projet garantira également aux femmes un meilleur accès et un meilleur contrôle des ressources naturelles telles que la terre et l'eau. Cela améliorera également les conditions de vie de l'ensemble de la population dans les zones rurales", a-t-il déclaré.



Tahir Brahim Adouma a ajouté que "ce projet investira également dans l'amélioration des conditions de vie et de gestion des ressources hydrauliques, élément fondamental pour la préservation des moyens de subsistance. Cela rendra les provinces et les populations moins vulnérables à la variabilité climatique et à la croissance du changement climatique".



Le projet Albia-Tchad relève du ministère en charge de l'environnement et est financé par la Banque mondiale. Son objectif est de soutenir la restauration et la gestion durable des ressources naturelles, ainsi que d'améliorer la base du capital naturel afin de renforcer les moyens de subsistance des populations locales.