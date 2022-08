Dialogue au Tchad : "comment et par qui sera constitué le Présidium ?", Isaac Tedambé

Interrogé par Alwihda Info, l'écrivain Isaac Tedambé affirme que le premier préalable pour qu'un dialogue national inclusif réussisse est qu'il doit créer une occasion d'entente politique de toutes les couches de la nation comprenant toutes les régions, toutes les religions et toutes les ethnies, de sorte à constituer un pouvoir commun de manière libre, consentie et volontaire. S'il n'y a pas cette liberté initiale, ce sera un dialogue propulsif, surtout que certaines composantes y viennent armées jusqu'aux dents, estime Isaac Tedambé.



"Cette réconciliation sera-elle différente de la Conférence Nationale Souveraine ? Il s'agira d'une réconciliation entre qui et qui ? Qui sera invité et qui ne le sera pas et pourquoi ? Qui va définir la parité et selon quels critères ? Comment et par qui sera constitué le Présidium ? Le président du présidium qui tient de facilitateur sera-t-il élu ou nommé ? Qui prépare et propose l'ordre du jour ? Quelles garanties donne-t-on aux membres du Présidium pour qu'ils ne soient ni intimidés, ni menacés avant, pendant et après le dialogue ?", s'interroge l'auteur.



D'une réponse honnête et sincère à ces questions dépend le succès du dialogue, indique Isaac Tedambé.