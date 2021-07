Dialogue au Tchad : le CNJT suspend le processus de désignation des jeunes de N'Djamena

Le processus de désignation des jeunes de la ville de N'Djamena devant siéger au comité d'organisation du dialogue national inclusif est suspendu, a annoncé ce samedi le Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT).



Cette décision fait suite à l'altercation qui a eu lieu ce matin au Radisson Blu au cours du processus de désignation.



"La rencontre avait comme seul point à l'ordre du jour, la désignation des représentants des jeunes au comité, par consensus ou par élection", explique Asdjim Belndoum, porte-parole du CNJT.



La voie électorale a été retenue à l'unanimité. Un présidium a été mis en place et les critères ont été déterminés. Pour les cinq places réservées aux jeunes, l'assemblée a adopté la répartition suivante : trois places pour la ville de N'Djamena et deux places pour les provinces.



39 candidatures ont été enregistrées pour la ville de N'Djamena. "Après la lecture des noms des 15 candidats retenus, certains candidats non retenus ont perturbé le processus (...) Le CNJT verra de concert avec le ministère du Dialogue et de la Réconciliation nationale, la désignation de trois jeunes parmi les 15 candidats retenus", clarifie Asdjim Belndoum.



Selon Djamal Yahya, participant à la rencontre, les arabophones se sont plaints d'une "manipulation", ce qui a conduit aux tensions. "Le CNJT n'a pas inscrit les noms des arabophones dans la liste des candidats", déplore-t-il, alors qu'il était prévu parmi les trois représentants pour la ville de N'Djamena, la désignation d'un francophone, d'un arabophone et d'une femme.