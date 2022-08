Dialogue national au Tchad : qui sera à la tête du Présidium ?

Aux yeux de l'opinion publique, la composition du Présidium est un indicateur important pour l'orientation des débats et la souveraineté des assises. Car un Présidium majoritairement acquis à un bord politique sera forcément influencé.



Les tchadiens se rappellent encore du Présidium du 2ème forum national inclusif -présidé par Mariam Mahamat Nour- qui est allé contre l'avis de l'assemblée sur la question de l'âge de candidature à la présidentielle. Lors de son dernier meeting du 20 août, Dr. Succes Masra a d'ailleurs adressé une mise en garde subliminale en affirmant : "La moyenne de 25 et 30 n'est pas égale à 40", ce qui a suscité des rires dans la foule.



Si des rumeurs et pronostics circulent ça et là depuis quelques jours, rien n'a filtré sur d'éventuelles pré-compositions à ce stade. L'avant projet de règlement intérieur prévoit toutefois que le Présidium sera composé de 21 membres désignés par l’assemblée plénière. Parmi eux : un président, cinq vice-présidents, des trésoriers, des rapporteurs, des conseillers, des carillonneurs et quatre membres.



Quel est le rôle du Présidium ?



Le Présidium sera l’instance de direction des débats et des travaux du dialogue national. Il est chargé de la gestion des assises et de faire respecter le règlement intérieur (qui sera adopté juste avant la composition du Présidium).



En plus des responsabilités générales, d’autres plus spécifiques sont dévolues au Présidium, notamment :

- le rappel aux participants de leurs rôles, responsabilités ainsi que les diverses attributions des organes du Dialogue ;

- le rappel du respect des règles de procédure et de conduite des participants au DNIS;

- la conduite des discussions pour parvenir à des délibérations consensuelles ;

- la supervision et la coordination du travail du secrétariat, des Commissions thématiques et des Commissions Ad-hoc.