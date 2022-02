Diversité linguistique culturelle : le Tchad compte plus de 130 langues

Le Tchad compte plus de 130 langues. Cette diversité linguistique culturelle doit être utilisée au service du développement du pays, a indiqué Saleh Bourma. Il poursuit que le Tchad s’est inscrit dans le processus universel de la valorisation des langues maternelles, à travers le Programme officiel d’Alphabétisation dont le médium d’apprentissage est basé sur les langues maternelles des apprenants.



Saleh Bourna observe que l’utilisation à bon escient de la technologie dans l’éducation permettra non seulement d’améliorer la qualité de l’enseignement –apprentissage au profit des communautés linguistiques et culturelles mais elle sera un moyen efficace pour la cohésion sociale. Il exhorte les tchadiens à valoriser les langues maternelles afin de conserver la diversité linguistique de leur pays.



La journée internationale de la langue maternelle est instituée en novembre 1999 par l’UNESCO, en hommage à cinq Pakistanais, abattus le 21 février 1952, alors qu’ils prenaient part à une manifestation réclamant la reconnaissance de leur langue maternelle, le Bengali comme deuxième langue nationale du Pakistan de l’époque.



Depuis 2000, la date du 21 février est célébrée chaque année par les Etats, membres de l’UNESCO. L'édition de 2022 est célébrée sous le thème: "l'emploi de la technologie pour l’apprentissage multilingue: défis et opportunités".