Doha : Mahamat Idriss Deby reçoit les politico-militaires en vue de l’accord

En visite de travail au Qatar, le président du Conseil militaire de transition (CMT) Mahamat Idriss Deby a reçu depuis hier nuit plusieurs Chefs et Représentants des mouvements politico-militaires en négociations avec le gouvernement à Doha.



L’objectif est de « les écouter, rassurer et encourager à la signature d'un accord qui assure leur participation effective et active au Dialogue National Inclusif ».



Un accord global de paix sera probablement signé demain à Doha avec au moins une trentaine de mouvements politico-militaires.



Détails à suivre.