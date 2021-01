Dr. Djiddi Ali Sougoudi : "des milliers de moutons qui ont cru que confiner N'Djamena c'est confiner sa population"

"Il y a des moutons, des milliers de moutons, qui ont cru que confiner N'Djamena c'est confiner sa population", a déclaré lundi le secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi, dans un post sur son compte Facebook, avant que la publication ne disparaisse.



"Il faut juste savoir faire le moins de con possible et en voici : confiner N'Djamena c'est le confiner par rapport aux autres villes. La population N'Djamenoise est soumise juste à une rigueur dans le respect des mesures de port de masque, de distanciation et d'éviter des attroupements. Compris ou non ?", a ajouté le membre du gouvernement.



La réaction du membre du gouvernement fait réagir les réseaux sociaux et suscite de très nombreuses réactions de citoyens. Elle intervient suite à la clarification du gouvernement. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a apporté lundi des clarifications sur le décret n° 2585 du 31 décembre 2020, après 48 heures de confusion et de mécontentements au sein de la population.