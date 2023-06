Dr. Haroun Kabadi : "Je ne suis ni togolais, ni américain, ni soudanais, ni quoi que ce soit"

Le président du CNT a affirmé qu'il n'est pas de nationalité américaine, ni d'aucune autre nationalité autre que tchadienne. Il a reconnu qu'il existe de nombreuses informations erronées qui se propagent sur les réseaux sociaux, mais il a tenu à rassurer les participants en confirmant qu'il est bel et bien un citoyen tchadien.



Ces déclarations ont été faites en réponse à l'intervention du conseiller national, Takilal Ndolassem, qui critiquait l'exigence d'avoir des parents tchadiens nés au Tchad pour être éligible à la présidentielle. Selon Takilal, cette disposition exclurait les Tchadiens nés à l'étranger, alors que le lieu de naissance n'est pas un choix personnel. Il a notamment mentionné que cette exigence mettrait en difficulté le président du CNT si les rumeurs selon lesquelles il serait américain étaient avérées.



Dans une réplique directe, le conseiller national Doki Warou a souligné que le fait que le Dr. Haroun Kabadi ait explicitement déclaré qu'il n'est pas américain est une bonne chose, car il avait également entendu des rumeurs à ce sujet. Des tensions et des débats animés entourent les dispositions constitutionnelles relatives à l'éligibilité à la présidence. Le conseiller Dr. Ley dénonce un apartheid en excluant les Tchadiens nés à l'étranger.



Les discussions sur le projet de Constitution et les conditions d'éligibilité à la présidentielle continueront d'occuper une place centrale dans les débats politiques au Tchad. La clarification apportée par Dr. Haroun Kabadi sur sa nationalité vise à dissiper les rumeurs et à réaffirmer son attachement à la citoyenneté tchadienne. Cependant, ces questions demeurent un sujet de préoccupation pour certains conseillers nationaux et nécessitent une réflexion approfondie et un dialogue constructif pour parvenir à un consensus.