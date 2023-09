Drame à Faya : ouverture d'une enquête conjointe de l’armée tchadienne et française

"Un militaire tchadien en permission s'est rendu dans un centre de soins de l'armée française pour se faire soigner. Il a asséné trois coups de couteau à l'infirmier qui avait saisi son arme pour le neutraliser. Le militaire tchadien est décédé sur le coup. Le militaire français est grièvement blessé et éprouve des difficultés à répondre aux interrogatoires. La raison de cet incident demeure inconnue. La population a manifesté à deux reprises devant l'entrée de la base de l'armée française. Le corps a été remis à la famille dans l'après-midi", a déclaré ce soir une source diplomatique française à Alwihda Info.



Selon les explications d’un haut responsable de la province à Alwihda Info : "Un militaire tchadien dans un état anormal s’est rendu à la base militaire de l’armée française à Faya Largeau pour des soins. Il a saisi un scalpel et a blessé l’infirmier français. Ce dernier a fait usage de son pistolet pour le neutraliser. C’est un incident isolé. La population a tenté toute la journée de pénétrer dans la garnison militaire française sans succès. Une enquête conjointe de l’armée tchadienne et française a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incident. L’infirmier français a remis son pistolet aux gendarmes venus constater les faits".