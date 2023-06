En fin de mission au Tchad, le représentant résident de l'UNFPA fait ses adieux au ministère de la Femme

Après avoir occupé la fonction de directeur de cette importante institution pendant deux ans, Sennen Hounton a exprimé sa gratitude envers le gouvernement tchadien, en particulier envers le ministère de la Femme, pour leur collaboration et leur partage d'expériences. Il a également informé qu'il a été nommé directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. "Le Tchad demeure une priorité pour moi en tant que prochain directeur régional de l'UNFPA", a-t-il souligné.



La ministre Amina Priscille Longoh lui a souhaité plein succès dans sa nouvelle mission et, au nom du gouvernement, a salué l'excellente coopération avec l'UNFPA. En guise de reconnaissance pour les efforts fournis durant son séjour au Tchad, une attestation lui a été remise par la ministre.