Exposition universelle de Dubaï : le Tchad annonce des promesses d'investissements

Les expositions universelles sont des manifestations économiques et culturelles destinées à promouvoir les échangés dans le domaine du commerce, de l'industrie, de la création, de l'innovation technologique, de l'art et de la culture.



Au cours de l'évènement, une journée a été dédiée au Tchad tandis qu'un Forum économique des investissements au Tchad a eu lieu du 10 au 18 janvier 2022.



La délégation tchadienne a présenté les potentialités et opportunités qu'offre le Tchad dans divers domaines d'activités. Elle a échangé avec des investisseurs dans des secteurs clés de l'économie, aboutissant à de nombreuses promesses d'investissements. "Le gouvernement tchadien ne ménagera aucun effort pour les concrétiser dans les jours et mois à venir", indique Ali Djadda Kampard.



Six différents départements ministériels et la CCIAMA ont composé la délégation.